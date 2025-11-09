На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из леса в Сочи спасли мужчину с сильным кровотечением

В Сочи из леса спасли мужчину с сильным кровотечением
В Сочи спасли мужчину с сильным кровотечением, который травмировался во время прогулки в лесу. Об этом сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи».

Инцидент произошел 8 ноября в поселке Головинка, где местный житель 1983 года рождения гулял с друзьями в лесу и получил травму ноги, вызвавшую сильное кровотечение. Товарищи наложили ему жгут и вызвали на место профессиональную помощь.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место и оказали мужчине первую медицинскую помощь, наложили тугую повязку и транспортировали пострадавшего к машине скорой помощи. В результате его госпитализировали в медицинское учреждение.

До этого на Камчатке геолог выжил при сходе лавины. Его на вертолете его эвакуировали в краевую столицу.

Ранее в Челябинской области турист сорвался с 25-метровой горы.

