В Госдуме предложили «парням с СВО» научить школьников навыкам первой помощи

Уроки по оказанию первой помощи в российских школах должны проводить участники специальной военной операции (СВО), обладающие реальными навыками. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью ТАСС.

«Должен прийти парень с СВО, который спасал своих братьев, ребят, парней рядом, и он расскажет [школьникам]», — отметил депутат.

По его словам, реализация этой инициативы запланирована на 2026 год. Башанкаев подчеркнул, что умение оказывать первую помощь должно стать базовым навыком любого гражданина, как «ношение рубашки или умение правильно держать ручку». В связи с этим депутат призвал вести обучение первой помощи непрерывно: в школе, колледже и в институте.

В прошлом году министерство здравоохранения РФ подготовило новый порядок оказания первой медицинской помощи. Документом, в частности, устанавливается перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Для оказания первой помощи могут использоваться инструкции от диспетчера скорой по приему вызовов, а также медицинские изделия, препараты и подручные средства, не входящие в аптечки.

