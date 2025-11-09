На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили «парням с СВО» научить школьников навыкам первой помощи

Депутат Башанкаев: обучать школьников первой помощи должны участники СВО
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Уроки по оказанию первой помощи в российских школах должны проводить участники специальной военной операции (СВО), обладающие реальными навыками. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью ТАСС.

«Должен прийти парень с СВО, который спасал своих братьев, ребят, парней рядом, и он расскажет [школьникам]», — отметил депутат.

По его словам, реализация этой инициативы запланирована на 2026 год. Башанкаев подчеркнул, что умение оказывать первую помощь должно стать базовым навыком любого гражданина, как «ношение рубашки или умение правильно держать ручку». В связи с этим депутат призвал вести обучение первой помощи непрерывно: в школе, колледже и в институте.

В прошлом году министерство здравоохранения РФ подготовило новый порядок оказания первой медицинской помощи. Документом, в частности, устанавливается перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Для оказания первой помощи могут использоваться инструкции от диспетчера скорой по приему вызовов, а также медицинские изделия, препараты и подручные средства, не входящие в аптечки.

Ранее российский врач перечислил главные ошибки при оказании первой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами