На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В московском метро на БКЛ из-за человека на пути произошел сбой

Дептранс: в Москве на БКЛ временно увеличены интервалы движения
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском метрополитене на Большой кольцевой линии (БКЛ) произошел сбой. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

«На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

В ведомстве других подробностей инцидента не привели.

Аналогичный случай произошел на красной ветке метро Москвы 7 ноября. По словам специалистов, движение вводили в график в течение 30 минут.

2 ноября человек упал на пути на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

Ранее стало известно, когда испытают первый беспилотный поезд метро в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами