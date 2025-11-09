В московском метро на БКЛ из-за человека на пути произошел сбой

Дептранс: в Москве на БКЛ временно увеличены интервалы движения

В московском метрополитене на Большой кольцевой линии (БКЛ) произошел сбой. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале.

«На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

В ведомстве других подробностей инцидента не привели.

Аналогичный случай произошел на красной ветке метро Москвы 7 ноября. По словам специалистов, движение вводили в график в течение 30 минут.

2 ноября человек упал на пути на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

