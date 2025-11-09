На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обстреляли пограничный патруль

Неизвестный обстрелял пограничный патруль в Чикаго
true
true
true
close
Shutterstock

Неизвестный открыл огонь по агентам Пограничной службы США во время рейда по выявлению незаконных мигрантов в городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщает американское министерство внутренней безопасности (МВБ) в соцсети X.

«Пограничная служба Соединенных Штатов проводила операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в районе пересечения 26-й улицы и Кедзи-авеню в Чикаго, когда неизвестный мужчина из черного джипа открыл огонь», — говорится в заявлении.

Уточняется, что стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

В ведомстве отметили, что несколько человек бросали кирпичи и краску в автомобили пограничников. Данных о пострадавших не поступало.

В начале ноября сообщалось, что в американском штате Огайо на вечеринке подростков по случаю дня рождения произошла стрельба, девять человек пострадали.

26 октября сообщалось, что во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали.

Ранее в Алабаме в результате стрельбы пострадали 12 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами