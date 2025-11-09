В США обстреляли пограничный патруль

Неизвестный открыл огонь по агентам Пограничной службы США во время рейда по выявлению незаконных мигрантов в городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщает американское министерство внутренней безопасности (МВБ) в соцсети X.

«Пограничная служба Соединенных Штатов проводила операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в районе пересечения 26-й улицы и Кедзи-авеню в Чикаго, когда неизвестный мужчина из черного джипа открыл огонь», — говорится в заявлении.

Уточняется, что стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

В ведомстве отметили, что несколько человек бросали кирпичи и краску в автомобили пограничников. Данных о пострадавших не поступало.

В начале ноября сообщалось, что в американском штате Огайо на вечеринке подростков по случаю дня рождения произошла стрельба, девять человек пострадали.

26 октября сообщалось, что во время празднования возвращения выпускников в Линкольнском университете в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой одного человека не удалось спасти, и еще шестеро пострадали.

Ранее в Алабаме в результате стрельбы пострадали 12 человек.