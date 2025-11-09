Около десяти человек арестовали за взаимодействие с СБУ

РИА Новости: порядка 10 человек арестовали в России за взаимодействие с СБУ

Порядка 10 россиян и иностранцев арестовали в России за взаимодействие со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ», — говорится в сообщении.

Одним из основных фигурантов является иностранец, уточняет источник.

Недавно Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Он вступил в контакт с украинской спецслужбой через мессенджер.

19 сентября двое жителей Токмака получили 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. По данным следствия, фигуранты по указанию украинских кураторов вели наблюдение за военной техникой и объектами министерства обороны России, а полученные сведения передавали представителю Вооруженных сил Украины для планирования ракетно-бомбовых ударов.

Ранее на агента СБУ приговорили к 17 годам колонии за изготовление бомбы для теракта в Крыму.