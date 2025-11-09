На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько среди граждан РФ пенсионеров

Соцфонд: число пенсионеров в России составляет более 40,6 млн
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Соцфонде РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек, а неработающих — 33,3 миллиона.

В России с 2019 по 2028 год идет пенсионная реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста. До реформы женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. После переходного периода пенсионный возраст составит 60 лет для женщин, 65 — для мужчин.

До этого Социальный фонд опубликовал информацию, согласно которой на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тыс. рублей. При этом по состоянию на 1 января она составляла 24979,27 рублей. В ведомстве уточнили, что работающие российские пенсионеры в среднем получают выплаты по старости в размере 22378,72 руб., а неработающие — 25847,43 руб.

Ранее в Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году.

