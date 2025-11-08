На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестные обезглавили женщину, отрезали ей руки и бросили в канаве

В Индии обнаружили женщину, которой отрезали голову и руки
Shutterstock

В Индии обнаружили обезглавленную женщину недалеко от подъездной дороги в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India.

Пострадавшую в канаве обнаружил подметальщик, который чистил дорогу. После его звонка на место прибыли полицейские.

Выяснилось, что неизвестные отрезали женщине не только голову, но и руки. Предположительно, так они поступили, чтобы скрыть ее личность. Специалисты пытались найти конечности на территории лесного массива и вдоль дороги, но ничего не обнаружили.

Как полагают полицейские, пострадавшей нанесли травмы примерно за сутки до того, как ее заметил подметальщик. Правоохранители рассказали, что женщине чуть больше 30 лет. Похоже, она замужем, татуировок у нее не было.

«Расследование находится на начальном этапе. Рассматриваются все версии, включая личную неприязнь или преступный сговор», – сообщается в публикации.

Личность пострадавшей устанавливают. Также специалисты анализируют видеозаписи с места, проверяют данные о пропавших женщинах в округе и ищут преступников.

Ранее муж забил беременную супругу ножом за маленькое приданое.

