Россиянка поверила «бывшему руководителю» и потеряла более 2 млн рублей

В Нижнекамске женщина лишилась более 2 млн рублей, поверив мошенникам
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнекамске 53-летняя женщина поверила «бывшему руководителю» и отдала мошенникам сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщина стала получать сообщения в мессенджере от имени якобы ее бывшего руководителя. Неизвестный убедил нижнекамку, что в ее отношении за переводы на финансирование ВСУ возбуждено уголовное дело. Затем ей позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил об утечке персональных данных горожанки и предложил ей отправить деньги на «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, женщина отправила все свои сбережения на указанные счета. Позже, осознав обман, она обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 2,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей.

