Иностранец обещал вернуть долг матери участника СВО выдуманными золотыми слитками

В Петербурге иностранец пообещал вернуть долг матери участника СВО выдуманными золотыми слитками. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Иностранец с 2020 года занимал у женщины деньги, и к моменту достижения суммы долга в 400 тысяч рублей перестал выходить на связь. В августе 2025 года он предложил ей вернуть долг золотыми слитками, утверждая, что они якобы задержаны в порту Петербурга. Аферист направил матери участника СВО поддельный счет на оплату таможенной пошлины вместе с фальшивыми фото слитков.

Потерпевшая обратилась в транспортную прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что должник является мошенником. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль.

Ранее россиянка помогла мошенникам похитить у соседа 1,4 млн рублей.