Археологи обнаружили в Иордании «ритуальный ландшафт» возрастом 5500 лет

В Иордании археологи нашли ритуальный ландшафт, которому 5500 лет
Susanne Kerner/University of Copenhagen

Международная команда археологов из Копенгагенского университета обнаружила в пустыне на юге Иордании масштабный ритуальный комплекс возрастом около 5000 лет, пишет Good News Network. Ученые предполагают, что он был построен обществом, переживавшим глубокий кризис, и стал для древних людей способом сплотиться перед лицом экологических и социальных потрясений.

Исследователи обнаружили более 95 погребальных сооружений (дольменов), стоячие камни и мегалитические постройки. Анализ показал, что этот комплекс не был предназначен для проживания — у сооружений не было крыш и очагов, что делало их непригодными для жизни в суровом пустынном климате.

По данным ученых, сооружения были построены после упадка энеолитической культуры (4500-3500 гг. до н.э.), известной своими медными артефактами и богатой символикой. Археологические и экологические данные указывают на наступление засушливого периода, который привел к разрыву торговых связей и исчезновению традиционных ремесел.

Расположенный комплекс, вероятно, служил местом встреч для разрозненных групп, которые собирались для проведения обрядов, связанных с загробной жизнью, и других общественных мероприятий.

Ранее археологи нашли в Турции следы древнего землетрясения.

