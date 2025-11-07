Слуцкий прокомментировал запрет Европы на выдачу многоразовых виз россиянам

Слуцкий: Европа сама себя наказала запретом на выдачу многоразовых виз россиянам

Запретом на выдачу россиянам многоразовых виз Европа наказала саму себя. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Комментируя решение Еврокомиссии, он отметил, что раньше европейские страны получали большую прибыль от туристов из России.

«Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя», — сказал депутат.

Слуцкий назвал очередные запреты новым шагом к «санкционно-железному занавесу с Россией».

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее россиянам рассказали о сроках действия старых шенгенских виз на фоне запрета.