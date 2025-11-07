На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скотленд-Ярд арестовал второго из случайно отпущенных заключенных

В Британии арестовали второго случайно отпущенного из тюрьмы заключенного
Mina Kim/Reuters

Лондонская полиция арестовала второго заключенного, ошибочно выпущенного из столичной тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По информации британских правоохранителей, 24-летний гражданин Алжира Браим Каддур Шериф, которого несколько дней разыскивали правоохранительные органы, был замечен неподалеку от парка Финсбери на севере Лондона.

Как отмечается, Каддур-Шериф отбывал наказание за вторжение на чужую территорию с целью совершения ограбления. Ранее он имел судимость за преступления сексуального характера. 29 октября он был ошибочно освобожден из тюрьмы Уондсуорт. Преступник въехал в Великобританию по туристической визе в 2019 году, однако остался в стране после ее истечения в нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время планировалась его депортация на родину.

Этот инцидент стал вторым случаем ошибочного освобождения заключенных в Великобритании. Ранее скандал был связан с нелегальным мигрантом из Эфиопии Хадушом Кебату, который был осужден за сексуальные преступления.

23 сентября Магистратский суд Челмсфорда приговорил Кебату к одному году заключения по обвинению в домогательствах к 14-летней девочке и женщине. Позже его освободили из тюрьмы с целью передачи сотрудникам МВД для последующей депортации. Однако во время одного из этапов передачи Кебату исчез. По информации полиции Эссекса, он укрылся в Лондоне. 26 октября Скотленд-Ярд заявил, что Кебату был задержан в Лондоне.

Ранее стало известно о том, что в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.

