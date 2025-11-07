Гражданин Украины, осужденный за подготовку подрыва машины главы Запорожской области, стал «жертвой агонии киевского режима». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других силовых ведомств успели задержать злоумышленника до того, как он претворил свой план в жизнь.

«Было проведено следствие, и сегодня ему вынесен приговор. Такие «исполнители» становятся жертвами агонии киевского режима», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что завербованные Киевом люди за подготовку покушений на тех или иных лиц «расплачиваются собственной свободой на долгие годы».

По словам главы региона, таким злоумышленникам повезло, что российская судебная система очень гуманна. При этом о представителях Службы безопасности Украины (СБУ), которые на расстоянии распоряжаются судьбами людей, такого сказать нельзя.

7 ноября пресс-служба Управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю сообщила, что Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Чибисова к 10 годам лишения свободы за подготовку подрыва автомобиля главы Запорожской области и терактов против российских военнослужащих. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее в Московской области пресекли подготовку к теракту по заданию СБУ.