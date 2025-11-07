В Петербурге проводят проверку из-за серьезного загрязнения Фонтанки

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили в прокуратуре, 7 ноября загрязнение заметили на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста. На место прибыли аварийные службы, которые занялись локализацией разлива.

Специалисты выясняют источник и причины происшествия, а также оценивают, соблюдались ли требования экологической безопасности при эксплуатации водного транспорта.

3 сентября в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер. На борту теплохода находились 87 пассажиров. По данным прокуратуры, инцидент произошел в акватории Малой Невы. В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. После произошедшего теплоход продолжил движение, а катер отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее маслянистое пятно обнаружено в Авачинской бухте на Камчатке.