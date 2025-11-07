На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, что страны ЕС могут сокращать действие шенгенских виз

ЕК: страны Евросоюза могут сокращать действие уже выданных шенгенских виз
Страны Евросоюза могут на свое усмотрение сокращать действие уже выданных россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Европейской комиссии (ЕК).

«Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия виз, уже выданных лицам, подпадающим под действие настоящего решения», — говорится в сообщении.

7 ноября ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. По данным ведомства, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Представители комиссии отметили, что меры помогут более тщательно проверять заявителей и снизить риски для безопасности стран.

Позже Брюссель запретил выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз.

Ранее турэксперт оценил вероятность полной отмены шенгенских виз для россиян.

