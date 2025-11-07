Число поездок россиян за рубеж достигло доковидного уровня

Число зарубежных поездок россиян за один квартал впервые за шесть лет приблизилось к показателям 2019 года, составив максимум за этот период. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В третьем квартале 2025 года россияне выехали за рубеж 10,4 млн раз, при этом в третьем квартале 2024 года — 9,8 млн раз. Большее число поездок за границу в одном квартале до этого регистрировали в последний квартал перед наступлением пандемии коронавируса. Тогда, в четвертом квартале 2019 года, число выездов составило 10,8 млн.

До этого Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам якобы для последующих «вторичных перемещений» в европейские страны.

Брюссель рекомендует согласовывать визовую политику с ЕС, а также призывает контролировать притоки из «третьих стран» граждан без визы. Особенно это касается гостей из стран, угрожающих безопасности Европы, а также возможных нелегальных мигрантов. Сербии было рекомендовано создать правовые пути предотвращения вторичных перемещений в ЕС.

