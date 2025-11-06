Россиянин чуть не лишился пальца из-за ношения колец

В Воронеже мужчина чуть не лишился пальца из-за ношения колец

В Воронеже ношение колец чуть не закончилось для мужчины потерей пальца. Об этом сообщает «TV Губерния».

Местный житель обратился в больницу скорой медицинской помощи с жалобой на нарастающий отек пальца, который был вызван тесным кольцом. При этом на одном пальце у пациента находилось сразу два украшения.

Дежурный врач передал информацию о случившемся сотрудникам экстренных служб. В результате спасатели сняли кольца с пальца мужчины с помощью плоскогубцев. Все завершилось благополучно, пациент не пострадал.

До этого москвичка зацепилась кольцом за забор и оторвала палец. В больнице медики, осмотрев пострадавшую, приняли решение о реимплантации и направили пациентку на экстренную операцию. Вмешательство длилось около четырех часов и прошло успешно.

Ранее девушка чуть не осталась без пальца из-за помолвочного кольца.