На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин чуть не лишился пальца из-за ношения колец

В Воронеже мужчина чуть не лишился пальца из-за ношения колец
true
true
true
close
Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж»

В Воронеже ношение колец чуть не закончилось для мужчины потерей пальца. Об этом сообщает «TV Губерния».

Местный житель обратился в больницу скорой медицинской помощи с жалобой на нарастающий отек пальца, который был вызван тесным кольцом. При этом на одном пальце у пациента находилось сразу два украшения.

Дежурный врач передал информацию о случившемся сотрудникам экстренных служб. В результате спасатели сняли кольца с пальца мужчины с помощью плоскогубцев. Все завершилось благополучно, пациент не пострадал.

До этого москвичка зацепилась кольцом за забор и оторвала палец. В больнице медики, осмотрев пострадавшую, приняли решение о реимплантации и направили пациентку на экстренную операцию. Вмешательство длилось около четырех часов и прошло успешно.

Ранее девушка чуть не осталась без пальца из-за помолвочного кольца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами