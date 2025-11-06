60-летних влюбленных арестовали за публичный секс на общественном пирсе в Гонконге

В Гонконге 60-летнюю пару арестовали за секс на общественном пирсе

В Гонконге 61-летнюю женщину и ее 63-летнего партнера арестовали за секс в публичном пространстве. Об этом сообщает The Standard.

Полиция заинтересовалась нарушителями после распространения 29 октября видео, снятого на общественном пароме, следующем на остров Ченг Чау. На кадрах видно, что пожилая пара ведет себя непристойно. Мужчина засовывает руку под юбку партнерши, а затем залезает туда головой.

После установления личностей нарушителей обоих задержали. После явки в полицию партнеров отпустили под залог с обязательством о явке в конце ноября. Максимальное наказание, которое грозит пожилым хулиганам, — до семи лет тюремного срока.

Ранее в Германии пару задержали за соитие в машине на скорости 140 км/час.