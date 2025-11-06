На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа главная опасность сладостей с искусственными ароматизаторами для детей

Врач Кашух: искусственные ароматизаторы искажают вкусовые предпочтения ребенка
Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление сладостей с искусственными вкусовыми добавками опасно для детей, поскольку такие десерты не несут питательной ценности и могут сформировать у ребенка привыкание к синтетическим вкусам. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Кроме того, по ее словам, искусственные ароматизаторы могут искажать вкусовые предпочтения ребенка.

«Это, в свою очередь, будет приводить к снижению его интереса к натуральной пище. Для детского питания лучше всего подходят традиционные десерты с простым и понятным составом: домашние пироги и печенье, фруктовые кексы без искусственных добавок», — отметила Кашух.

Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач Наталья Мокрышева до этого сообщила, что более 30% детей в России имеют избыточный вес, у 2% диагностировано ожирение.

По мнению Мокрышевой, будущее страны находится в опасной ситуации, так как при наличии лишнего веса в детстве закладываются риски развития в будущем различных тяжелых сопутствующих заболеваний.

Ранее глава Минздрава оценил качество питания россиян.

