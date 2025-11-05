Российская учительница ударила школьника учебником за баловство на уроке

В ХМАО учительница ударила учебником мальчика, который баловался на уроке

В ХМАО школьная учительница ударила мальчика, который баловался во время занятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в учебном классе образовательного учреждения. Педагогу не понравилось, что школьник баловался и топал ногами во время урока. Когда беспокоивший учительницу мальчик засмеялся и заявил, что сидел тихо и ничего не делал, женщина метнула в него учебником.

До этого российская учительница напала на школьника и поплатилась в суде. Женщина в школьном кабинете специально повалила учащегося на пол, а затем надавила левой рукой на его грудную клетку. В результате пострадавший школьник получил ушиб грудной клетки и ссадины на левой голени.

Ранее учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми.