На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская учительница ударила школьника учебником за баловство на уроке

В ХМАО учительница ударила учебником мальчика, который баловался на уроке
true
true
true
close
Telegram-канал «Плохие новости»

В ХМАО школьная учительница ударила мальчика, который баловался во время занятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в учебном классе образовательного учреждения. Педагогу не понравилось, что школьник баловался и топал ногами во время урока. Когда беспокоивший учительницу мальчик засмеялся и заявил, что сидел тихо и ничего не делал, женщина метнула в него учебником.

До этого российская учительница напала на школьника и поплатилась в суде. Женщина в школьном кабинете специально повалила учащегося на пол, а затем надавила левой рукой на его грудную клетку. В результате пострадавший школьник получил ушиб грудной клетки и ссадины на левой голени.

Ранее учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами