В российском ТЦ мужчина ударил ножом в грудь подростка, заступившегося за знакомую

В Казани мужчина ударил ножом в грудь подростка, заступившегося за знакомую
Depositphotos

В Казани 17-летний юноша заступился за знакомую девушку и получил ножом в грудь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 октября в одном из торговых центров города. По версии следствия, между 50-летним мужчиной и девушкой-подростком возник словесный конфликт — знакомый юноша вступился за нее, и взрослый нанес молодому человеку удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. 5 ноября подозреваемого в нападении задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее россиянин мешал сожительнице спать и получил ножом в живот.

