На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани мужчина разбил затылком девушки дверь, протащил ее за волосы и попал на видео

112: в Казани мужчина разбил дверь затылком девушки и протащил ее за волосы
true
true
true

В Казани мужчина напал на девушку и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одном из помещений жилого комплекса «Яркий». На кадрах с места происшествия видно, как мужчина идет на девушку, а она пятится от него спиной вперед. Агрессор хватает ее за плечи и с силой бьет затылком о стеклянную дверь, которая от удара разбивается, а пострадавшая хватается за голову. После этого он тащит ее за волосы к выходу. Что стало причиной конфликта и чем все закончилось, неизвестно.

В результате девушка получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее бомж в Миассе изрезал школьнице лицо разбитой бутылкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами