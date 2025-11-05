В Казани мужчина разбил затылком девушки дверь, протащил ее за волосы и попал на видео

В Казани мужчина напал на девушку и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в одном из помещений жилого комплекса «Яркий». На кадрах с места происшествия видно, как мужчина идет на девушку, а она пятится от него спиной вперед. Агрессор хватает ее за плечи и с силой бьет затылком о стеклянную дверь, которая от удара разбивается, а пострадавшая хватается за голову. После этого он тащит ее за волосы к выходу. Что стало причиной конфликта и чем все закончилось, неизвестно.

В результате девушка получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

