Итальянские врачи обнаружили кокаин в крови у новорожденного

Today.it: в Италии врачи нашли кокаин в крови новорожденного младенца с тремором
Shutterstock

В Италии врачи нашли кокаин в крови новорожденного младенца с аномальным тремором. Об этом пишет Today.it.

Инцидент произошел в больнице «Vito Fazzi» в Лечче. Сейчас врачи выясняют, каким образом кокаин оказался в организме младенца. Мать ребенка сдала анализы на содержание наркотических веществ в крови, и они показали отрицательный результат. Тем не менее, врачи допустили, что взрослый организм, как более активный, смог быстрее переработать наркотик и избавиться от него, в то время как почти неподвижный плод не мог вывести кокаин.

Сейчас социальные службы следят за ситуацией в семье новорожденного, до окончания следственных действий и окончания оценки безопасности условий в доме матери для его здоровья он останется в больнице.

До этого в испанской Валенсии арестовали родителей трехлетнего ребенка, в крови которого нашли наркотики.

Ребенка привезли в больницу Ла-Фе из-за внезапной ригидности и судорог. Врачи заподозрили острую наркотическую интоксикацию, в связи с чем решили назначить анализы крови и мочи. По их результатам в крови ребенка были найдены наркотики.

Ранее пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца.

