Жителя Владимирской области уволили «по статье» после того, как он ушел на СВО

Во Владимирской области ушедшего на СВО жителя уволили с работы за прогул

Жителя города Александров во Владимирской области, отправившегося в зону специальной военной операции (СВО), уволили за прогул. Об этом сообщил телеканал 6tv.ru.

Мужчина уехал на фронт летом прошлого года. Перед этим он оповестил отдел кадров, что его направляют в зону боевых действий. Но, несмотря на это, работодатель уволил жителя Александрова «по статье».

Увольнением «по статье» называют расторжение трудового договора по инициативе работодателя. В некоторых случаях это может осложнить дальнейшее трудоустройство человека.

По информации журналистов, на фоне случившегося супруга военнослужащего обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства приняли меры прокурорского реагирования, добившись аннулирования приказа об увольнении мужчины за прогул. В результате действие его трудового договора было приостановлено до тех пор, пока он не вернется с СВО.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении трудового договора участникам спецоперации, которые по состоянию здоровья по окончании службы не смогли вернуться к работе в установленные три месяца.

Ранее в Кемеровской области службу в зоне СВО приравняли к работе чиновником.