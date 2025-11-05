На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии объявили в розыск россиянку, забравшую сына у отца

Times: в Индии ищут россиянку, которая забрала сына у отца и уехала в РФ
close
Depositphotos

Власти Индии объявили в розыск россиянку, которая забрала маленького сына у отца и уехала на родину. Об этом пишет газета Hindustan Times.

Российское посольство сообщило, что находится в тесном контакте с индийскими властями по делу россиянки, которая сбежала из Индии вместе с сыном, несмотря на то, что Верховный суд предоставил родителям мальчика совместную опеку.

На следующий день после случившегося суд привлек полицию Дели к ответственности за бездействие в розыске гражданки России Виктории Басу. Следователи задались вопросом, почему сотрудники российского представительства, которые предположительно участвовали в организации побега россиянки, не были допрошены, а уведомление о задержании через Интерпол не выдавалось более трех месяцев с момента выезда женщины за пределы страны.

В посольстве отметили, что обвинения властей не соответствуют действительности и основаны на домыслах. Специалисты подчеркнули, что обеспечивают законные права и интересы российских граждан при полном соблюдении законодательства Индии.

Ранее в Индии освободили детей, удерживаемых в актерской студии.

