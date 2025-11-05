На Урале ребенка погибшего участника СВО лишили выплаты

В Нижнем Тагиле Свердловской области ребенок погибшего участника спецоперации на Украине не получил единовременной выплаты в 1,5 млн рублей. Восстановить справедливость удалось благодаря вмешательству прокуратуры, заявили в надзорном ведомстве.

Там рассказали, что за социальной помощью обратилась мать несовершеннолетнего, но ей отказали, потому что она не подала свое заявление в положенный срок — 12 месяцев с момента гибели бойца.

После обращения женщины в прокуратуру была проведена проверка, по итогам которой правоохранительные органы обратились в суд с требованием восстановить пропущенный срок. По решению суда право на социальную выплату было полностью восстановлено, а семья получила причитающиеся ей средства в полном объеме, отметили в пресс-службе ведомства.

19 сентября сообщалось, что вдова участника специальной военной операции из Уфы осталась без выплат из-за того, что мужчина не был разведен с первой супругой. По словам попавшей в непростую ситуацию женщины, она девять лет состояла в браке с бойцом с позывным «Спартак». Уфимец в 2024 году подписал контракт с министерством обороны РФ и ушел на фронт, но через некоторое время пропал без вести. Впоследствии его жена подала документы на пособие для их ребенка. Однако оказалось, что из-за ошибки ее муж до сих пор официально женат на другой женщине.

Ранее мать не вернувшегося с фронта бойца СВО обязали вернуть 6,8 млн выплат.