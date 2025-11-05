На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае около лодок нашли запутанные в сетях тела рыбаков

В Пермском крае тела четверых рыбаков нашли запутанными в сетях
TasfotoNL/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства смерти мужчин, найденных рядом с лодками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Тела обнаружили в километре от поселка Данилов луг, в реке Вишера. Сначала рядом с одной лодкой обнаружили трупы двух мужчин 1958-го и 1983-го годов рождения.

Дальше от населенного пункта, в том же водоеме, нашли еще два тела, это были мужчины 1959-го и 1971-го годов рождения. Они также находились около плавательного средства.
В обоих случаях трупы были запутаны в рыболовных сетях. Предполагается, что все пострадавшие погибли ночью.

«Следователями СК России назначены и проводятся необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в публикации.

