В Пермском крае около лодок нашли запутанные в сетях тела рыбаков

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства смерти мужчин, найденных рядом с лодками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Тела обнаружили в километре от поселка Данилов луг, в реке Вишера. Сначала рядом с одной лодкой обнаружили трупы двух мужчин 1958-го и 1983-го годов рождения.

Дальше от населенного пункта, в том же водоеме, нашли еще два тела, это были мужчины 1959-го и 1971-го годов рождения. Они также находились около плавательного средства.

В обоих случаях трупы были запутаны в рыболовных сетях. Предполагается, что все пострадавшие погибли ночью.

«Следователями СК России назначены и проводятся необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в публикации.

