В России могут ввести единые весовые стандарты для ценников

В России может быть введена унифицированная весовая единица измерения для товаров в розничной торговле. С соответствующей инициативой к Минпромторгу и Роспотребнадзору обратились депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

Парламентарии предлагают установить обязательное указание полного веса товара только в граммах или только в килограммах. По мнению авторов инициативы, текущая практика использования разных единиц измерения затрудняет сравнение цен и приводит к необоснованным тратам потребителей.

«Когда на один товар указана цена за упаковку, а на другой — за 100 граммов, создается иллюзия выгоды. Покупатель только на кассе понимает, что реальная стоимость товара в три раза выше», — пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

В 2023 году в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагалось указывать стоимость товара за килограмм или литр могут обязать российские торговые сети.

