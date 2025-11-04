На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине оштрафовали таксиста за отказ говорить с пассажиром на украинском языке

В Харькове таксиста оштрафовали на $121,7 за отказ говорить на украинском языке
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Харькове водителя такси оштрафовали на 5,1 тысячи гривен ($121,7) за отказ говорить на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите госязыка Елены Ивановской.

«Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа — 5,1 тысячи гривен — на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обращения были направлены в полицию, Службу безопасности Украины и офис сервиса такси.

4 сентября Ивановская отреагировала на видео в социальной сети, на котором таксист в Харькове отказался обслуживать пассажира на украинском языке и выключить музыку на русском. При этом водитель сказал, что он понесет наказание. Чиновница заявила, что мужчина нарушил закон «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которому услуги в сфере транспорта на Украине предоставляются на украинском.

Она попросила службы такси тщательно проверять водителей на знание государственного языка.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.

Новости Украины
