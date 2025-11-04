На Украине оштрафовали таксиста за отказ говорить с пассажиром на украинском языке

В Харькове таксиста оштрафовали на $121,7 за отказ говорить на украинском языке

В Харькове водителя такси оштрафовали на 5,1 тысячи гривен ($121,7) за отказ говорить на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите госязыка Елены Ивановской.

«Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа — 5,1 тысячи гривен — на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обращения были направлены в полицию, Службу безопасности Украины и офис сервиса такси.

4 сентября Ивановская отреагировала на видео в социальной сети, на котором таксист в Харькове отказался обслуживать пассажира на украинском языке и выключить музыку на русском. При этом водитель сказал, что он понесет наказание. Чиновница заявила, что мужчина нарушил закон «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которому услуги в сфере транспорта на Украине предоставляются на украинском.

Она попросила службы такси тщательно проверять водителей на знание государственного языка.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.