Британские врачи рассказали, на какое опасное заболевании указывает длительный кашель

Сохраняющийся на протяжении трех недель кашель может указывать на рак легких. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Кашель — распространенный симптом, который многие испытывают круглый год. Он может быть признаком какого-либо сезонного заболевания, например, простуды, гриппа или COVID-19, а также аллергии. Однако в некоторых случаях это может быть поводом для тревоги, пишет газета.

NHS рекомендует обратиться к врачу при хотя бы одном из этих симптомов: кашель, который длится три недели или более; длительный кашель, который становится сильнее; инфекции грудной клетки, которые постоянно возвращаются; кашель с кровью; боль при вдыхании или кашле; постоянная одышка; постоянная усталость или недостаток энергии; потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

К менее распространенным симптомам рака легких относятся изменения внешнего вида пальцев, затрудненное глотание, хрипы, отек лица или шеи, постоянная боль в груди или плече.

До этого торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов рассказал, что у женщин раковые опухоли чаще растут на внешних краях легких. Из-за этого может возникать боль в груди, спине, плечах и шее. У мужчин заболевание может проявляться кашлем, кровотечением и инфекциями дыхательных путей.

