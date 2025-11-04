На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британские врачи рассказали, на какое опасное заболевании указывает длительный кашель

Mirror: сохраняющийся три недели кашель может говорить о раке легких
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Сохраняющийся на протяжении трех недель кашель может указывать на рак легких. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Кашель — распространенный симптом, который многие испытывают круглый год. Он может быть признаком какого-либо сезонного заболевания, например, простуды, гриппа или COVID-19, а также аллергии. Однако в некоторых случаях это может быть поводом для тревоги, пишет газета.

NHS рекомендует обратиться к врачу при хотя бы одном из этих симптомов: кашель, который длится три недели или более; длительный кашель, который становится сильнее; инфекции грудной клетки, которые постоянно возвращаются; кашель с кровью; боль при вдыхании или кашле; постоянная одышка; постоянная усталость или недостаток энергии; потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

К менее распространенным симптомам рака легких относятся изменения внешнего вида пальцев, затрудненное глотание, хрипы, отек лица или шеи, постоянная боль в груди или плече.

До этого торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов рассказал, что у женщин раковые опухоли чаще растут на внешних краях легких. Из-за этого может возникать боль в груди, спине, плечах и шее. У мужчин заболевание может проявляться кашлем, кровотечением и инфекциями дыхательных путей.

Ранее был найден способ спрогнозировать инфаркт и инсульт задолго до начала.

