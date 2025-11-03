Жители Владивостока сообщили о громком ночном гуле

Жителям Владивостока не давал спать странный ночной гул. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам горожан, громкий звук в течение полутора часов, примерно с 22:30 до 01:00 по местному времени, был слышен даже через закрытые окна.

Ранее в одном из районов Москвы девушки устроили вечерние танцы под песни Надежды Кадышевой и разозлили местных жителей. Инцидент произошел в Люблино, на многоэтажной парковке. Так как на парковке присутствует эффект эха, громкая музыка казалась еще громче.

Громкая музыка является одной из самых распространенных жалоб, за которые жители многоквартирных домов получают штраф. Среди частых нарушений также ремонтные работы или нецензурная брань в общественных местах. За это можно получить штраф, его сумма зависит от региона. Так, в Москве физические лица могут заплатить до 2 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз.