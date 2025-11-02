Четверых челябинцев отправили в СИЗО за вымогательство и похищение человека

В Челябинске суд заключил под стражу четырех местных жителей, обвиняемых в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по региону.

В публикации отмечается, что четырех мужчин обвиняют в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса РФ «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере» и «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Следствие установило, что челябинцы в возрасте от 26 до 33 лет систематически требовали с 22-летнего мужчины 8 млн рублей, угрожая ему насилием. В марте 2025 года обвиняемые похитили гражданина и незаконно удерживали его в течение недели в одном из домов, где избивали его.

Также обвиняемые требовали деньги у матери потерпевшего, они угрожали применить насилие против женщины и ее родственников.

До этого сообщалось, что в Астраханской области осудили двух 24-летних местных жителей за похищение человека. Инцидент произошел в селе Началово. По данным следствия, между парой и 15-летней девушкой возник конфликт. Мужчина и женщина избили несовершеннолетнюю и ее брата, после чего затолкали первую в машину и скрылись.

