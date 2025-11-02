В турецкой тюрьме нашли тело осужденного на 11 тысяч лет основателя криптобиржи

Основатель криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер, осужденный в Турции за мошенничество, найден мертвым в тюремной камере. Об этом сообщило турецкое издание NTV.

Тело Озера обнаружили в камере тюрьмы в Текирдаге на западе Турции. По данным издания, генеральная прокуратура города начала расследование инцидента. Сообщается, что следствие рассматривает версию с самоубийством.

Озера экстрадировали в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорили к 11 196 годам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Известно, что основатель криптобиржи отбывал наказание в одиночной камере в тюрьме строгого режима. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В апреле 2021 года турецкая криптобиржа Thodex объявила о временном закрытии в связи с «аномальными перемещениями средств на счетах». Турецкие СМИ писали, что Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию вместе с $2 млрд средств инвесторов. В интернете были опубликованы снимки Озера, покидающего аэропорт Стамбула.

Против главы Thodex был подан иск, в котором указано, что аудитория криптобиржи насчитывает 400 тысяч человек, 390 тысяч из которых являются активными клиентами. Сам Озер в соцсетях назвал обвинения необоснованными. Он утверждал, что приостановка операций случилась из-за кибератаки и с деньгами клиентов ничего не случилось. Озер также пообещал, что через несколько дней вернется в Турцию, чтобы урегулировать все возникшие вопросы. Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, за что в мире приговаривают к десяткам пожизненных заключений.