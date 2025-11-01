Правительство упростило процедуру заселения в отели для россиян

Кабмин: россияне смогут заселяться в отели по водительским правам с 2026 года

Правительство России утвердило постановление, позволяющее гражданам заселяться в гостиницы по заграничному паспорту, а с 1 января 2026 года — по водительскому удостоверению. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В документе уточняется, что для идентификации личности при заселении теперь можно использовать загранпаспорт наряду с обычным паспортом, а с начала следующего года — водительское удостоверение. Постановление предусматривает внесение соответствующих изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет.

В кабмине подчеркнули, что нововведение сделает процесс заселения в отели более удобным для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Техническое обеспечение приема водительских прав возложено на МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность удостоверений через базы Госавтоинспекции.

Ранее россиянам напомнили о необходимости заблаговременно обновлять водительские права.