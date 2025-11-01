На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в метро улыбкой

Биометрическая оплата появилась на всех 14 станциях метро Новосибирска
Александр Кряжев/РИА Новости

На всех станциях Новосибирского метрополитена стала доступна система оплаты проезда по биометрии лица: пассажиры могут проходить через турникет, просто посмотрев в камеру, без использования карты или телефона, сообщила пресс-служба Сбера.

Как уточнили в Сбербанке, технология «Оплата улыбкой» обеспечивает точность распознавания 99,999% и работает даже при изменении внешности — наличие бороды, очков или головного убора не влияет на результат. Платеж осуществляется за несколько секунд.

В настоящее время система действует на 88 турникетах метро Новосибирска, в ближайшие месяцы планируется распространить ее на все оставшиеся.

Отмечается, что проект реализуется Сбербанком совместно с Новосибирским метрополитеном, программное обеспечение разработано компанией «СберТройка».

«Помимо Новосибирска, оплату по улыбке мы запустили в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Улыбкой уже оплачено более миллиона поездок. Биометрия дополняет существующие способы оплаты и дает пассажирам выбор», — сообщил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

В свою очередь, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что новый способ оплаты повышает удобство для горожан. «Появилась альтернатива пластиковым картам и наличным — каждый может выбрать подходящий вариант», — отметил он.

