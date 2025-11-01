На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики устроили крупный рейд в цыганском поселке под Тулой

Baza: силовики провели масштабный рейд в цыганском поселке Плеханово под Тулой
Telegram-канал «Baza»

В цыганском поселке Плеханово Тульской области прошел масштабный рейд ФСБ, МВД и ГАИ при участии ФНС и коммунальщиков. В результате 35 местных жителей доставили в военкомат, пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 22 человека получили административные штрафы за уклонение от воинского учета, остальных 13 направили на медкомиссию, уточняют журналисты.

У нарушителей также изъяли за долги 5 автомобилей и около 1 млн рублей, а 43 дома отключили от электричества из-за неуплаты. Кроме того, 24 акта об аресте имущества выписано за неуплату штрафов ГИБДД и налогов.

Поселок Плеханово расположен к северо-западу от Тулы. В 1960-х годах тут обосновался табор молдавских цыган-котляров.

Год назад в Туле полицейский пострадал во время конфликта с местными жителями. Инцидент произошел после того, как 37-летний сотрудник МВД сделал замечание компании цыган, которая распивала алкогольные напитки в общественном месте. Молодым людям это не понравилось, поэтому они стали избивать мужчину толпой. Всего в конфликте принимали участие 13 человек.

Ранее россиянин рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался.

