В Новосибирске задержали главу управления мэрии по демографической политике

В Новосибирске задержали главу управления мэрии по делу о сиротских квартирах

В Новосибирске задержали начальника управления по демографической политике мэрии Александра Лаухина. Об этом сообщили NGS.ru два независимых источника.

По их данным, задержание связано с уголовным делом о сиротских квартирах, которое возбудили на прошлой неделе.

В мэрии отказались комментировать ситуацию, посоветовав обращаться в правоохранительные органы.

Александр Лаухин ранее работал следователем и возглавлял Железнодорожный следственный отдел регионального управления СК.

ФСБ на днях задержала подчиненного Лаухина — начальника отдела закупок и контроля за использованием жилых помещений Юрия Двойцева. По версии следствия, он организовал закупку квартир для детей-сирот по завышенным ценам, причинив бюджету ущерб свыше 21 млн рублей.

В деле также фигурируют эксперт Елена Дебцова и представитель ГК «Расцветай» Павел Повышев, которые были арестованы и отправлены в СИЗО. Двойцеву мера пресечения не избиралась, возможно, из-за его статуса военного судьи в отставке.

Ранее экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» Куприянова осудили за незаконную вырубку леса.