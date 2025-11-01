Аэропорт Самары возобновил работу после временных ограничений

Аэропорт Самары (Курумоч) вновь начал принимать и отправлять воздушные суда после снятия временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более двух часов. По его словам, их вводили в целях обеспечения безопасности полетов. В период их действия один самолет был направлен на запасной аэродром.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые меры для поддержания безопасности полетов, которая остается приоритетом ведомства.

Помимо Самары, к работе вернулись воздушные гавани Саратова и Пензы. Незадолго до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер».

В ночь на 1 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

