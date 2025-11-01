На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы намерены судить сотрудников ООН за предполагаемые связи с Израилем

Reuters: сотрудники ООН предстанут перед судом хуситов в Йемене
Khaled Abdullah/Reuters

В Йемене задержанные сотрудники местной миссии ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к авиаудару Израиля в августе 2025 года. Об этом агентству Reuters рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Абдель Вахид Абу Рас.

«Действия, предпринятые службами безопасности, осуществлялись под полным судебным контролем. Прокуратура была поставлена в известность о каждом предпринятом шаге», — заявил он.

По его словам, можно быть уверенным, что этот процесс движется к финалу, который наступит после судебных разбирательств и вынесения судебных решений.

18 октября хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене, обвинив их в шпионаже. По данным всемирной организации, вооруженные люди «Ансар Аллах» без предварительного уведомления проникли на территорию комплекса. После допроса были освобождены 11 граждан Йемена. При этом 20 сотрудников, в том числе 15 иностранных граждан, хуситы продолжали удерживать, но спустя некоторое время освободили.

Ранее хуситы прекратили удары по территории Израиля.

