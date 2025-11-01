На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения

Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения
Depositphotos

Дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого временные ограничения ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за «неопознанных объектов».

