Врач рассказал, может ли японская вода сжигать висцеральный жир

Хирург Чемянов усомнился в способности японской воды сжигать жир на животе
Depositphotos

Вода помогает снизить массу тела, но в то, что она способна сжигать висцеральный жир, поверить сложно. Об этом заявил «Газете.Ru» пластический хирург, руководитель клиники эстетической медицины CHEMYANOV medical lounge Георгий Чемянов. До этого о выпуске подобного продукта, помогающего уменьшить жир на животе, заявила японская компания.

«Пить воду в любом случае полезно, какая бы она ни была — водородная или какая-то другая. Это в любом случае приведет к улучшению водно-солевогобаланса и похудению. Но верить в то, что употребление какой-то новой воды позволит снизить объем жировой клетчатки, в том числе, а может быть и тем более висцеральной жировой клетчатки, к отложению которой более склоны мужчины, поверить сложно. Хотя существуют продукты, в том числе и фрукты, с так называемой «отрицательной калорийностью», на усвоение которой организм тратит больше энергии, чем калорийность самого продукта. Возможно, с этой водой такая же история, но все равно предположить сложно. Но употребление в том числе большого количества воды, этой или какой-либо другой, в купе с правильным питанием и занятием спортом конечно же приведет к потере массы тела», — сказал Чемянов.

Special Water презентовал крупнейший производитель напитков в Японии — Suntory. Особенность такой функциональной воды — наличие в составе HMPA. Это низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Согласно данным клинических испытаний, регулярное употребление HMPA способно улучшить распределение абдоминального жира у людей с повышенным индексом массы тела, в часобенности — снизить уровень висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья.

Special Water ориентирована прежде всего на офисных сотрудников и людей с малоподвижным образом жизни.

Ранее компания из Японии создала фильтр, превращающий гневные крики в спокойную речь.

