Число отравившихся в столовой петербургского колледжа увеличилось

Число отравившихся в столовой колледжа «Звездный» в Санкт-Петербурге достигло 20. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области в группе «Вконтакте».

«По состоянию на 31.10.2025 зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции, из них 2 сотрудника пищеблока ООО «Аурум Плюс». Госпитализировано в инфекционные стационары 8 человек. У одного заболевшего и двух сотрудников ООО «Аурум Плюс» выявлен норовирус», — сказали в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности ООО «Аурум Плюс» в столовой учебного заведения. Помещения и оборудование опечатали 30 октября.

О массовом отравлении сообщалось накануне. Как писал 78.ru, после посещения столовой студенты почувствовали недомогание, некоторые из находились в больнице, другие провели всю ночь с повышенной температурой. Тогда сообщалось о семи пострадавших студентах.

Учащиеся также направили жалобу главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Они сообщили ей, что подобные отравления происходят не в первый раз. Были случаи, когда в еде находили ногти или тараканов. Кроме того, по полу в столовой несколько раз бегали крысы.

Вскоре последовала реакция из местного СК. Сотрудники ведомства проведут доследственную проверку.

Ранее жители екатеринбургского ЖК обвинили соседку в отравлении собак сосисками.