Митрополита Арсения поместили в украинский СИЗО

На Украине у митрополита Арсения отобрали все лекарства и поместили в СИЗО
Кадр из видео/Telegram-канал «Святогорская Лавра»

Наместник Святогорской лавры Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений (Яковенко) подвергся жестокому обращению со стороны полиции в Днепропетровской области Украины. У него конфисковали все необходимые медикаменты и поместили в неотапливаемую камеру с температурой 10–13 °C, сообщила Святогорская лавра.

«По прибытии митрополита Святогорского Арсения в ночь на 29 октября 2025 года в изолятор временного содержания №1 главного управления Нацполиции Днепропетровской области у владыки забрали все его лекарства. Архиерея поместили одного в камеру, где температура воздуха 10-13°С», — говорится в сообщении.

При этом в Лавре отметили, что вечером 29 октября удалось передать Арсению обогреватель, электрочайник и питьевую воду.

Согласно законодательству Украины, задержанный может находиться в изоляторах временного содержания не более 72 часов.

28 октября Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о том, что митрополит Арсений был освобожден из СИЗО по состоянию здоровья, однако немедленно перевезен в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что после повторного задержания наместника, СБУ добилась от медицинского учреждения заключения о его удовлетворительном состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Зеленский может отменить закон о запрете УПЦ.

