МВД предупредило об эволюции популярной интернет-аферы

В России изменилась популярная мошенническая схема под названием «проголосуй за мою дочь в конкурсе». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники перестали ограничиваться одной просьбой перейти по ссылке и теперь используют более сложную многоэтапную подделку. В ведомстве пояснили, что мошенники клонируют аккаунты знакомых, создают от их имени «группы поддержки», размещают убедительные тексты и наполняют сообщества десятками фальшивых участников, имитирующих активность.

После создания видимости доверия в такие группы приглашают реальных пользователей, которым запрещают оставлять комментарии. Цель аферистов остается прежней — заставить человека перейти по вредоносной или фишинговой ссылке.

В МВД отметили, что схема строится на психологических приемах — эффекте социального доказательства и снижении бдительности. В результате пользователь рискует столкнуться с кражей личных данных, взломом аккаунта или заражением устройства вредоносным программным обеспечением.

