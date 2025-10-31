Электроснабжение в подмосковном ЖК восстановлено после блэкаута

Восстановительные работы после коммунальной аварии в жилом комплексе «Императорские Мытищи» завершены, электроэнергия и водоснабжение доступны жителям в полном объеме. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в своем Telegram-канале.

«В ЖК «Императорские Мытищи» в 5:00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Глава округа рекомендовала жителям комплекса при необходимости обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ или в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Как сообщали жители пострадавшего ЖК, электричества не было во всем районе с 17:55 мск прошлого дня. Отмечалось, что это отключение стало третьим за сутки. В управляющей компании жительнице одного из домов рассказали, что «насосы какие-то навернулись, но точной информации нет».

