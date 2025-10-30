На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ревнивый муж отдал жене свой телефон и ударил друга ножом в сердце за звонок на него

В Азербайджане мужчина напал на друга из-за звонка на телефон жены
true
true
true
close
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В Азербайджане мужчина ранил друга из-за того, что тот позвонил на телефон жены. Об этом сообщает oxu.az.

По данным издания, за пять лет до инцидента 28-летний военный по имени Амиль ушел на фронт и оставил супруге мобильный телефон со своей SIM-картой. После возвращения мужчина выбрал новый номер, старый остался у жены.

В январе текущего года друг, 30-летний Фариз, позвонил военному по видеосвязи, чтобы пригласить его на застолье в компании. Когда мужчина не ответил на звонок, Фариз набрал номер, которым пользовалась супруга.

На этот раз на вызов ответил сам Амиль и, услышав голос друга, не сразу вспомнил, что когда-то этот номер принадлежал ему.

«Подозревая неладное, он решил встретиться с другом, взяв с собой нож», – говорится в публикации.

Ревнивый военный поинтересовался, почему Фариз звонил его жене, однако объяснения про старый номер его не убедили, поэтому Амиль ударил друга ножом в грудь.

В полицию о произошедшем сообщил сам нападавший, вскоре его задержали и возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами