Ревнивый муж отдал жене свой телефон и ударил друга ножом в сердце за звонок на него

В Азербайджане мужчина напал на друга из-за звонка на телефон жены

В Азербайджане мужчина ранил друга из-за того, что тот позвонил на телефон жены. Об этом сообщает oxu.az.

По данным издания, за пять лет до инцидента 28-летний военный по имени Амиль ушел на фронт и оставил супруге мобильный телефон со своей SIM-картой. После возвращения мужчина выбрал новый номер, старый остался у жены.

В январе текущего года друг, 30-летний Фариз, позвонил военному по видеосвязи, чтобы пригласить его на застолье в компании. Когда мужчина не ответил на звонок, Фариз набрал номер, которым пользовалась супруга.

На этот раз на вызов ответил сам Амиль и, услышав голос друга, не сразу вспомнил, что когда-то этот номер принадлежал ему.

«Подозревая неладное, он решил встретиться с другом, взяв с собой нож», – говорится в публикации.

Ревнивый военный поинтересовался, почему Фариз звонил его жене, однако объяснения про старый номер его не убедили, поэтому Амиль ударил друга ножом в грудь.

В полицию о произошедшем сообщил сам нападавший, вскоре его задержали и возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы.

