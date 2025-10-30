На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина ударила друга возлюбленного гантелей в нос, а в ответ получила бутылкой по лицу

В Саратове женщина ударила гостя гантелей в нос и получила удар бутылкой
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове потасовка 33-летних мужчины и женщины закончилась двумя уголовными делами. Об этом со ссылкой на УМВД по городу сообщает «СарИнформ».

Все случилось в марте в общежитии на улице Чернышевского — мужчина пришел к другу, чтобы пригласить его выпить, однако дверь открыла возлюбленная приятеля. Женщина не одобряла их общение. Она вывела гостя в коридор и ударила его гантелей в нос, а мужчина, в свою очередь, нашел пустую бутылку, вернулся и ударил агрессоршу тарой по лицу.

После инцидента оба участника ссоры написали заявления в полицию. В отношении каждого из них возбудили по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Их обоих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.

