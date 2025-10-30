На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какой в этом году будет Рождественская ярмарка в Петербурге

Рождественскую ярмарку в Петербурге в этом году оформят в русском стиле
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Рождественская ярмарка в этом году в Петербурге будет оформлена в русском стиле. Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры», — сказал он.

Ситов уточнил, что основными площадками выбраны Манежная, Московская и Дворцовая площади. Они будут оформлены в русских традициях, а также в стиле старого Петербурга. Чиновник добавил, что в следующем году будет выбираться конкретная ярмарочная идея по сказкам.

Этой зимой россиян ждут особенно долгие новогодние каникулы — целых 12 дней. Некоторые россияне не хотят просидеть все праздничные дни дома и уже сейчас планируют свои новогодние путешествия. Как рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun, в этом году на новогодние даты лидируют пляжные направления: ОАЭ, Таиланд и Египет, которые сохраняют популярность благодаря стабильной полетной программе и широкому выбору отелей. Среди других популярных направлений — Шри-Ланка и Вьетнам, а на внутреннем рынке — Сочи, Красная Поляна и Абхазия.

При этом многие ищут не только экзотику, но и варианты с оптимальным соотношением цена — качество. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как украсить квартиру к Новому году.

