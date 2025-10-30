Стало известно, какой в этом году будет Рождественская ярмарка в Петербурге

Рождественскую ярмарку в Петербурге в этом году оформят в русском стиле

Рождественская ярмарка в этом году в Петербурге будет оформлена в русском стиле. Об этом сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры», — сказал он.

Ситов уточнил, что основными площадками выбраны Манежная, Московская и Дворцовая площади. Они будут оформлены в русских традициях, а также в стиле старого Петербурга. Чиновник добавил, что в следующем году будет выбираться конкретная ярмарочная идея по сказкам.

