На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области нашли тело пропавшего бизнесмена Ханаданова

Пропавшего бизнесмена из Свердловской области нашли без признаков жизни
true
true
true
close
Из личного архива

Владельца окровавленного Mercedes нашли без признаков жизни в Свердловской области. Об этом его жена рассказала изданию E1.RU. Информацию подтвердили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По словам Татьяны, тело ее супруга Ильгара было найдено 29 октября. Следователи, работавшие на месте, подтвердили криминальный характер произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

«Прощание пройдет в Заречном, после этого тело будет транспортировано в Азербайджан», — уточнила жена бизнесмена.

В начале этой недели СМИ сообщили об исчезновении бизнесмена. 49-летний Ильгар Байрам-оглы Ханаданов пропал 24 октября, когда вместе с другом поехал из Заречного в деревню Мезенская.

В воскресенье, 26 октября, брат Ильгара нашел его машину в лесу неподалеку от дороги. В салоне Mercedes обнаружили следы крови. Мужчина уверяет, что накануне проезжал мимо, но автомобиля на этом месте не было. Известно, что перед исчезновением у предпринимателя состоялся «разговор на повышенных тонах».

Ранее голую обезглавленную женщину нашли в екатеринбургском лесопарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами