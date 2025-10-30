В Свердловской области нашли тело пропавшего бизнесмена Ханаданова

Владельца окровавленного Mercedes нашли без признаков жизни в Свердловской области. Об этом его жена рассказала изданию E1.RU. Информацию подтвердили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По словам Татьяны, тело ее супруга Ильгара было найдено 29 октября. Следователи, работавшие на месте, подтвердили криминальный характер произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

«Прощание пройдет в Заречном, после этого тело будет транспортировано в Азербайджан», — уточнила жена бизнесмена.

В начале этой недели СМИ сообщили об исчезновении бизнесмена. 49-летний Ильгар Байрам-оглы Ханаданов пропал 24 октября, когда вместе с другом поехал из Заречного в деревню Мезенская.

В воскресенье, 26 октября, брат Ильгара нашел его машину в лесу неподалеку от дороги. В салоне Mercedes обнаружили следы крови. Мужчина уверяет, что накануне проезжал мимо, но автомобиля на этом месте не было. Известно, что перед исчезновением у предпринимателя состоялся «разговор на повышенных тонах».

