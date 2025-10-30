На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС приостановила выбор подрядчика для ремонта аэродрома в Сибири

ФАС приостановила проведение торгов на реконструкцию аэродрома Барнаула
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

ФАС России приостановила выбор подрядчика для реконструкции аэродрома в Барнауле после жалобы, которую подала компания «СДС-строй». Соответствующая информация опубликована на портале ЕИС «Закупки».

«Конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам конкурса сформировать четкое понятие об условиях закупки», — утверждается в жалобе.

Заявитель считает, что условия проведения закупки не позволяют потенциальным подрядчикам понять точные сроки начала работ, размер обеспечения контракта, а также критерии оценки их опыта.

Кроме того, в компании назвали требования по самостоятельной организации подрядчиком мероприятий по транспортной безопасности необоснованными и искусственно сужающими круг участников, поскольку они являются выполнимыми только для специализированных организаций.

Кроме того, оспаривается обязанность привлечения субъектов малого предпринимательства, так как технология ремонта аэродромных покрытий представляет собой единый непрерывный комплекс, разделить который невозможно.

Ранее ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму.

